Vincenzo Rosolia alla guida della Comunità montana Alburni | Gli Enti non si amministrano sui social

Vincenzo Rosolia è il nuovo presidente della Comunità Montana Alburni. In un contesto in cui alcuni si concentrano sulla comunicazione sui social, Rosolia sottolinea l'importanza di dedicarsi alle attività pratiche e alle rendicontazioni dei progetti. La sua scelta evidenzia un approccio volto alla concretezza e all’efficienza, rimarcando che gli Enti locali si amministrano con impegno e responsabilità, non solo attraverso i social media.

“Mentre altri scrivevano sui social polemizzando, io ero in Comunità montana a lavorare alle varie importanti rendicontazioni dei progetti. Mentre altri ancora utilizzavano i social per criticare, io mi occupavo di sollecitare gli uffici regionali per una serie di vitali accrediti a favore del nostro Ente, e non ero ancora a capo della Giunta. Gli Enti vanno guidati e seguiti con la presenza reale e concreta negli uffici e non attraverso i social”. Il neo presidente della Comunità Montana Alburni, Vincenzo Rosolia, vicesindaco del Comune di Sicignano degli Alburni, risponde così alle accuse del presidente uscente, Antonio Opramolla, sindaco di Serre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

