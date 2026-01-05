Villaricca Festa dei Magi confermata nonostante l’allerta

La Parrocchia San Francesco d’Assisi di Villaricca ha confermato la Festa dei Magi per il 6 gennaio 2026, mantenendo l’evento programmato anche in caso di pioggia. L’iniziativa si rivolge a bambini e famiglie, offrendo un momento di condivisione e tradizione. La decisione è stata presa nonostante l’allerta meteo, garantendo così la partecipazione della comunità in sicurezza.

La Parrocchia San Francesco d’Assisi conferma la Festa dei Magi del 6 gennaio 2026: evento per bambini e famiglie anche in caso di pioggia. La Parrocchia San Francesco d’Assisi di Villaricca, in collaborazione con le associazioni Idee e Concretezza e Ammuina, comunica che, in considerazione dell’allerta meteo prevista per la giornata di domani, la Festa dei Magi, in programma martedì 6 gennaio 2026 alle ore 10:30, si svolgerà regolarmente e, in caso di pioggia, avrà luogo all’interno dell’Oratorio Parrocchiale. L’evento, rivolto ai bambini e alle famiglie, sarà un momento di festa e condivisione e prevede: animazione con la Befana, zucchero filato, dolciumi, musica e giochi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

