VIDEO Incendio Mercatone 99 | area sottoposta a sequestro e nessun rilievo di Arpac

Dopo l’incendio al Mercatone 99, l’area interessata è stata posta sotto sequestro, senza che siano stati rilevati rilievi da parte di Arpac. Restano visibili alcuni alberi di Natale all’esterno della struttura, mentre l’edificio è ormai ridotto a uno scheletro. La situazione evidenzia l’entità del danno e le procedure in corso per approfondire le cause e le responsabilità di quanto accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Restano in piedi solo degli alberi di Natale che erano situati all’esterno della struttura e che oggi stridono con la fotografia che immortala lo scheletro di un edificio che non c’è più. Ecco come appare questa mattina il Mercatone 99, il maxi negozio di articoli cinesi, completamente distrutto dall’incendio divampato due notti fa e che ha richiesto un intero giorno di lavoro dei vigili del fuoco per domare le fiamme.Oggi, tra i cumuli cenere e su quello che rimane del locale commerciale continuano a sprigionarsi i fumi ed il cattivo odore acre raggiunge l’olfatto a diversi metri di lontananza dal luogo in cui si è scatenato l’incendio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Incendio Mercatone 99: area sottoposta a sequestro e nessun rilievo di Arpac Leggi anche: Incendio al Mercatone 99 di Pontecagnano: il video Leggi anche: Capannone di "Mercatone 99" distrutto da un incendio a Pontecagnano: si indaga La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incendio al Mercatone 99 di Pontecagnano: il video; Incendio a Pontecagnano Faiano: fiamme all’interno del Mercatone 99 di via Vespucci; IL VIDEO - Pontecagnano, brucia il capannone di un'attività cinese; Incendio nella notte a Pontecagnano Faiano: distrutto il Mercatone 99 (video). Incendio al Mercatone 99 di Pontecagnano: il video - Ad intervenire per eventuale assistenza alla popolazione, anche una squadra di Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV ... salernotoday.it

Incendio a Pontecagnano Faiano: fiamme all’interno del Mercatone 99 di via Vespucci - Un vasto incendio all'interno del Mercatone 99 di via Vespucci a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno: cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro ... msn.com

Pontecagnano Faiano, vasto incendio distrugge il capannone del “Mercatone 99” - Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Pontecagnano Faiano, dove un incendio di ... agro24.it

*Incendio al “Mercatone”, si fa la conta dei danni* Ancora in corso di accertamento le cause del rogo che nella notte tra sabato e domenica ha avvolto la struttura Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #fiamme #incendio # - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.