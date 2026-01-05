VIDEO | In pediatria è arrivata la Befana dei vigili del fuoco

In occasione dell’Epifania, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco ha visitato il reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo, portando calze della Befana ai piccoli pazienti. Questa iniziativa, alla sua seconda edizione, ha l’obiettivo di portare un momento di allegria e vicinanza ai bambini ricoverati, contribuendo a creare un’atmosfera più serena nel reparto.

La Befana porta sorrisi e solidarietà nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo. In occasione dell’Epifania, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha incontrato i piccoli pazienti ricoverati, donando per il secondo anno consecutivo le tradizionali calze della Befana.Alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

