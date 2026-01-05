A Viconovo, la frazione si anima grazie alla mostra ‘Crea il tuo Presepe’. Un evento che unisce tradizione e creatività, coinvolgendo principalmente i giovani della comunità. La mostra rappresenta un’occasione per riscoprire la bellezza dei presepi e rafforzare il senso di appartenenza, offrendo un momento di condivisione tra arte e fede.

A Viconovo è in corso la mostra ‘Crea il tuo Presepe’. Un percorso di tradizione, creatività e comunità, dove i protagonisti sono i giovani. Nella piccola frazione desta curiosità anche il ‘Borgo del Presepe’. Iniziative natalizia che ogni anno trasformano la chiesa parrocchiale di Viconovo in un luogo di incontro tra tradizione, arte e creatività. L’esposizione raccoglie i presepi realizzati da famiglie, scuole, classi, gruppi e singoli partecipanti, offrendo al pubblico un suggestivo e originale percorso dedicato alla Natività. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco e dalla parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, con il patrocinio e il contributo del Comune, grazie alla collaborazione dell’assessorato alla pubblica istruzione e giovani, nella persona dell’assessore Chiara Scaramagli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viconovo tra arte e fede: "Così la frazione si rianima con la mostra dei presepi"

Leggi anche: “Natale in Luce”: al Museo dei Cappuccini la tradizionale mostra di Natale tra arte e presepi

Leggi anche: "L'arte dei presepi: mani che creano il Natale": singolare mostra presso la parrocchia Madonna di Fatima

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viconovo tra arte e fede: "Così la frazione si rianima con la mostra dei presepi" - Celeghini (Pro loco): "Un’iniziativa che valorizza il lavoro artigianale e l’ingegno". msn.com