Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 20 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 5 gennaio 2026 alle ore 20:25. A causa delle intense piogge, molte strade a est e sud della capitale sono chiuse o soggette a limitazioni, tra cui via Appia, via Ardeatina e via Falcognana. La linea ferroviaria Roma-Pescara è sospesa tra Carsoli e Tagliacozzo, con servizi sostitutivi attivi. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a seguito di allagamenti per le forti piogge Restano chiuse al transito diverse strade a est ea sud della capitale nel dettaglio via Appia all'altezza del sottopasso di via Collatina tra via Acqua vergine via Longoni via Ardeatina 3 Castel di Leva è via Falcognana e via di Pratica tra il bivio per la Pontina è Castel Romano quindi alla segnaletica sul posto sempre per danni da maltempo sulla linea ferroviaria Roma Pescara la circolazione resta sospesa tra Carsoli e Tagliacozzo limitazione cancellazione per i treni in viaggio mentre sono attivi bus sostitutivi nella tratta interrotta da Gianguido Lombardi è Astral infomobilità ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

