Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 19 | 40

L'Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e dintorni. Attualmente si registrano code a tratti sulla A1, tra Cetrano e Valmontone, e alcune strade sono chiuse a causa di allagamenti e danni da maltempo. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di consultare le fonti ufficiali per informazioni aggiornate sul traffico e sulla situazione meteorologica.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli proseguono i rientri in città dalle vacanze natalizie al momento abbiamo code a tratti a partire da Cetrano fino a Valmontone verso Roma e più avanti nel tratto della diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo mi ha seguito di allagamenti per le forti piogge Restano chiuse al transito veicolare diverse strade a est a sud della capitale nel dettaglio via Appia all'altezza del sottopasso di Ciampino via Collatina tra via Acqua vergine via Longoni via Ardeatina 3 Castel di Leva via Falcognana e via di Pratica tra il bivio per la Pontina è castelromano attenzione quindi alla segnaletica sul posto sempre per danni da maltempo sulla linea ferroviaria via Roma Pescara la circolazione resta sospesa tra Carsoli e Tagliacozzo ATV bus sostitutivi con limitazioni e cancellazioni per i treni in viaggio proprio con riferimento al meteo ricordiamo infine l'allerta gialla della protezione civile per domani 6 gennaio Dalle prime ore del pomeriggio e per le successive 9 12 ore previste sul Lazio nevicate sui settori orientali con calo fino a quote collinari sempre nella giornata di domani prevista Inoltre ulteriori precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

