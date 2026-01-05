Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 19 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 5 gennaio 2026 alle 19:10. Astral Infomobilità segnala code a tratti sulla A1 Roma-Napoli, con rallentamenti da Ceprano a Valmontone, e strade chiuse o con traffico rallentato a causa di allagamenti causati dalle recenti piogge. Alcune arterie, tra cui via Appia, Collatina, Ardeatina e Falcognana, risultano interrotte o congestionate. Si consiglia di

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli proseguono i rientri in città dalle vacanze natalizie al momento abbiamo code a tratti a partire da Ceprano fino a Valmontone verso Roma via seguito di allagamenti per le forti piogge chiuse al transito veicolare diverse strade a Est e a sud della capitale nel dettaglio via Appia all'altezza del sottopasso di Pino via Collatina tra di acqua vergine via Longoni via Ardeatina 3 Castel di Leva è via Falcognana e via di Pratica tra il bivio per la Pontina è Castel Romano attenzione quindi alla segnaletica sul posto è sempre a seguito del maltempo sulla linea Roma Pescara la circolazione resta sospesa tra Avezzano e manda ATV bus sostitutivi con limitazioni e cancellazioni per i treni in viaggio da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

