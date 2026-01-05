Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 18 | 40

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 5 gennaio 2026 alle ore 18:40. Astral Infomobilità fornisce le ultime informazioni in tempo reale su treni, strade e autostrade, segnalando limitazioni, sospensioni e code. La circolazione ferroviaria sulla linea FL4 è tornata regolare, mentre alcune linee sono ancora interessate da ritardi o sospensioni a causa del maltempo. Si consiglia di consultare la segnaletica e

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio apertura il trasporto ferroviario sulla linea fl4 la circolazione è tornata regolare tra Roma e Velletri sospesa in precedenza a seguito di allagamento della sede ferroviaria nei pressi di Ciampino i treni regionali hanno subito limitazioni e cancellazioni con ritardi fino a 60 minuti sempre per danni da maltempo resta sospesa invece la circolazione sulla linea Roma Pescara tra Avezzano e Mandela ATV bus sostitutivi con limitazioni e cancellazioni per i treni in viaggio e veniamo al traffico sulla A1 milano-napoli proseguono i rientri in città dalle vacanze natalizie al momento abbiamo code a tratti a partire da Pontecorvo fino a Valmontone verso Roma e avanti tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze ea seguito di allagamenti per le forti piogge chiuse al transito veicolare diverse strade e a sud della capitale nel dettaglio via Appia all'altezza del sottopasso di Ciampino via Collatina tra via Acqua vergine via Longoni via Ardeatina 3 Castel di Leva è via Falcognana e via di Pratica tra il bivio per la Pontina è castelromano attenzione quindi alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

