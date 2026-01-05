Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 18 | 10

Ecco un’introduzione sobria e chiara, ottimizzata per Google, lunga fino a 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 5 gennaio 2026 alle ore 18:10. A causa di recenti condizioni meteorologiche, alcune strade e linee ferroviarie presentano chiusure e ritardi. La A1 è stata riaperta in corrispondenza dell’allacciamento con la A24, mentre altre arterie, come via Appia e via Falcognana, rimangono tempor

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli è stato riaperto il nodo di allacciamento per la A24 Roma Teramo verso Roma chiuso in precedenza a seguito di allagamenti per le forti piogge sempre per allagamenti restano chiusa invece via Appia all'altezza del sottopasso di Ciampino via Ardeatina 3 Castel di Leva è via Falcognana e via di Pratica tra il bivio per la puntina e Castel Romano attenzione quindi alla segnaletica sul posto e torniamo nuovamente sulla A1 Dov'è proseguono i rientri dalle vacanze natalizie al momento abbiamo code a tratti a partire da Pontecorvo fino a Valmontone verso Roma è più avanti tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea fl4 la circolazione è tornata regolare sulla tratta Roma Albano Frascati mentre permane sospesa tra Roma e Velletri a seguito di allagamento della sede ferroviaria nei pressi di Ciampino ritardi variazioni e cancellazioni per i treni regionali mentre sono attivi bus sostitutivi lungo la tratta interrotta sempre per danni da maltempo servizio sospeso anche sulla linea Roma Pescara tra Vezzano e Mandela sa che qui ATV bus sostitutivi con limitazioni e cancellazioni per i treni in viaggio da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi non sei della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

