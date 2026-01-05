Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 5 gennaio 2026 alle 17:25: Astral Infomobilità segnala code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra San Vittore e Valmontone, in entrambe le direzioni. A causa di allagamenti, sono chiuse alcune tratte come il nodo di raccordo A1-A24 e via Appia a Ciampino. La circolazione ferroviaria è sospesa su alcune linee, con servizi sostitutivi attivi. Si consiglia di consultare gli

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli proseguono i rientri in città dalle festività natalizie al momento abbiamo code a tratti a partire da San Vittore fino a Valmontone verso Roma più avanti anteriori code sono presenti nel tratto Firenze Roma tra Magliano Sabina e Orte in direzione nord restiamo sulla A1 dove a causa di allagamenti a seguito delle forti piogge è chiuso il nodo di allacciamento della A1 Milano Napoli con la A24 Roma Teramo verso Roma sempre per allagamenti chiuse anche via Appia all'altezza del sottopasso di Ciampino via Ardeatina 3 Castel di Leva è via Falcognana e via di Pratica tra il bivio per la Pontina è castelromano attenzione la segnaletica sul posto e per allagamento della sede ferroviaria Dalle prime ore di oggi resta sospesa la circolazione sulla linea Velletri Albano Frascati ritardi variazioni e cancellazioni per i treni regionali mentre sono attivi bus sostitutivi lungo la tratta interrotta sempre per danni da maltempo servizio su anche sulla linea Roma Pescara tra Avezzano e Mandela sa che qui ATV bus sostitutivi con limitazioni e cancellazioni per i treni in viaggio da Gianguido Lombardi è Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 17:25

