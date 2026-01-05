Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 16 | 25

Il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e dintorni. Attualmente, si registrano chiusure causate da allagamenti, tra cui il nodo di allacciamento A1-A24 e via Ciampino. La circolazione ferroviaria presenta ritardi e cancellazioni a causa del maltempo. In autostrada, si segnalano code e incolonnamenti, con attenzione alla segnaletica e alle condizioni di strada.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a causa di allagamenti a seguito delle forti piogge chiuso il nodo di allacciamento della A1 Milano Napoli con la A24 Roma Teramo verso Roma sempre per allagamenti chiusa che via è all'altezza del sottopasso di Ciampino Verso il raccordo attenzione quindi alla segnaletica sul posto e per allargamento della sede ferroviaria da questa mattina su la circolazione sulla linea Velletri Albano Frascati ritardi variazioni e cancellazioni per i treni regionali mentre sono attivi bus sostitutivi lungo la tratta rotta sempre per danni da maltempo servizio sospeso anche sulla linea Roma Pescara nei pressi di Tagliacozzo con limitazioni e cancellazioni per i treni in viaggio veniamo al traffico sulla A1 milano-napoli proseguono i rientri in città dalle festività natalizie al momento abbiamo code a tratti a partire da Cassino fino a Valmontone verso Roma più avanti ulteriori code sono presenti nel tratto Firenze Roma tra Magliano Sabina e Orte in direzione nord raccomandiamo infine prudenza sulla Cassia bis dove a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Castel de' ceveri Formello in direzione di Viterbo da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

