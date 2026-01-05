Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 13 | 25

Aggiornamento viabilità Roma e Lazio del 05-01-2026 alle 13:25: a causa delle intense piogge, si registrano disagi e criticità, tra cui code sull'autostrada A1 e tratti chiusi su via Appia. La situazione, segnalata dal codice giallo della protezione civile, richiede particolare attenzione. Si consiglia di verificare le condizioni prima di partire e di adottare comportamenti sicuri, considerando le condizioni meteorologiche e le misure obbligatorie invernali fino al 15 aprile

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi a causa delle forti piogge Da codice giallo come segnalata dalla protezione civile che ci accompagneranno per tutta la regione fino alle prime ore del pomeriggio aggiornamento sull' autostrada A1 roma-napoli per incidente ci sono 2 km di coda tra le uscite Frosinone Ferentino in direzione della capitale proseguendo coda tratti per traffico intenso superato lo svincolo di Colleferro fino allo svincolo con la diramazione Roma Sud in direzione di quest'ultima per allagamento tratto chiuso su via Appia altezza via dei due laghi in direzione del raccordo poi sullo stesso raccordo pochi veicoli in circolazione ma si rallenta all'altezza della uscita Appia e L'albero in esterna rimane ancora sospesa la linea ferroviaria Roma Albano Frascati Belletri a causa del maltempo con ritardi e variazioni per i treni regionali in rete è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala operativa di infomobilità ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo le scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 13:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 07:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 10:25

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 12:25 - Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi a causa delle forti piogge ... romadailynews.it