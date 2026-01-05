Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 12 | 25

La viabilità nella regione Lazio, aggiornata al 5 gennaio 2026 alle 12:25, presenta ancora disagi dovuti alle intense piogge. Strade allagate, chiusure e code interessano diverse arterie, tra cui via Appia, via Laurentina, l'autostrada A1 e il raccordo Roma-Napoli. La rete ferroviaria registra sospensioni e ritardi a causa delle condizioni meteo. Si consiglia di prestare attenzione alla guida e di consultare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi a causa delle forti piogge che ci accompagneranno su tutta la regione fino al pomeriggio disagi per gli automobilisti per allagamento tratto chiuso sulla via Appia altezza via dei Due Laghi e sulla via Laurentina siamo all'altezza del Divino Amore possiamo sull'autostrada A1 Roma Napoli code a tratti da Colleferro fino alla diramazione Roma Sud verso lo svincolo con la Roma Teramo proseguendo chiusura del nodo della A24 roma-teramo sempre per allagamento per chi proviene da Napoli in direzione del raccordo rimaniamo sullo stesso raccordo per segnalare code per traffico intenso all'altezza di Labaro in interna poi a sud della capitale coda anche sulla via Pontina sempre Verso il raccordo da San Romano a Spinaceto rimane infine ancora sospesa la linea ferroviaria Roma Albano Frascati Velletri a causa del maltempo ritardi e variazioni per i treni regionali e reti da Marco cell uff tutto grazie per averci seguito prestare la massima attenzione alla guida e mantenere una distanza di sicurezza maggiore in caso di pioggia un servizio della Regione Lazio

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Viabilità a Roma nel weekend del 3 e 4 gennaio 2026: divieti e modifiche per eventi e percorsi alternativi - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com

