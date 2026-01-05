Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 11 | 25

Il servizio di informazione sulla viabilità nella Regione Lazio segnala, al 5 gennaio 2026 alle 11:25, vari disagi causati dalle intense piogge. Si registrano allagamenti e chiusure sulla via Appia e sulla via Laurentina, code sull’autostrada A1 tra Colleferro e Roma Sud, e sulla via Pontina verso il raccordo. Viene inoltre segnalata la sospensione della linea ferroviaria Roma-Albano-Frascati-Velletri. Si consiglia di prestare attenzione alla guida e di verific

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi a causa delle forti piogge che ci accompagneranno su tutta la regione fino al pomeriggio disagi per gli automobilisti per allagamento tratto chiuso sulla via Appia altezza via dei Due Laghi e sulla via Laurentina siamo all'altezza del Divino Amore possiamo sull'autostrada A1 Roma Napoli code a tratti da Colleferro fino alla diramazione Roma Sud verso lo svincolo con la Roma Teramo proseguendo chiusura del nodo della A24 roma-teramo sempre per allagamento per chi proviene da Napoli in direzione del raccordo rimaniamo sullo stesso raccordo per segnalare code per traffico intenso all'altezza di Labaro in interna poi a sud della capitale coda anche sulla via Pontina sempre Verso il raccordo da San Romano a Spinaceto rimane infine ancora sospesa la linea ferroviaria Roma Albano Frascati Velletri a causa del maltempo ritardi e variazioni per i treni regionali e reti da Marco cell uff tutto grazie per averci seguito prestare la massima attenzione alla guida e mantenere una distanza di sicurezza maggiore in caso di pioggia un servizio della Regione Lazio

