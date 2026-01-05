Viabilità e sicurezza al Pablo Forza Italia | Servono interventi urgenti

Forza Italia evidenzia la necessità di interventi urgenti per migliorare la viabilità e la sicurezza nelle aree di Via Fleming e Via Mons. La situazione attuale richiede soluzioni tempestive per garantire condizioni più sicure e fluide per residenti e utenti. L'attenzione si concentra sulla prevenzione di rischi e sul miglioramento delle infrastrutture stradali, promuovendo un dialogo costruttivo con le istituzioni competenti.

