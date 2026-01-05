Viabilità e sicurezza al Pablo Forza Italia | Servono interventi urgenti
Forza Italia evidenzia la necessità di interventi urgenti per migliorare la viabilità e la sicurezza nelle aree di Via Fleming e Via Mons. La situazione attuale richiede soluzioni tempestive per garantire condizioni più sicure e fluide per residenti e utenti. L'attenzione si concentra sulla prevenzione di rischi e sul miglioramento delle infrastrutture stradali, promuovendo un dialogo costruttivo con le istituzioni competenti.
Forza Italia accende i riflettori sulle criticità legate alla viabilità e alla sicurezza nella zona di Via Fleming e Via Mons. Colli nel quartiere Pablo, una zona strategica ma sempre più congestionata, soprattutto nelle ore di punta. A farsi portavoce delle istanze dei cittadini sono Milena. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
