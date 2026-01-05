Via ai saldi in Sicilia la spesa media per le famiglie è di circa duecento euro

In Sicilia, sono iniziati i saldi con una spesa media di circa 200 euro per famiglia. Secondo il presidente regionale della Confederazione Italiana esercenti commercianti Sicilia, Salvatore Bivona, si prevede un aumento di circa 40 euro rispetto al 2025, indicando un miglioramento nelle attività commerciali dell’isola durante questa stagione di sconti.

“La stagione degli sconti dovrebbe registrare significativi miglioramenti nell’isola rispetto al 2025, con una spesa di circa quaranta euro in più per famiglia”: lo afferma il presidente regionale della Confederazione Italiana esercenti commercianti Sicilia Salvatore Bivona, in merito ai saldi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

