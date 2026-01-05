Via ai saldi in Sicilia la spesa media per le famiglie è di circa duecento euro
In Sicilia, sono iniziati i saldi con una spesa media di circa 200 euro per famiglia. Secondo il presidente regionale della Confederazione Italiana esercenti commercianti Sicilia, Salvatore Bivona, si prevede un aumento di circa 40 euro rispetto al 2025, indicando un miglioramento nelle attività commerciali dell’isola durante questa stagione di sconti.
“La stagione degli sconti dovrebbe registrare significativi miglioramenti nell’isola rispetto al 2025, con una spesa di circa quaranta euro in più per famiglia”: lo afferma il presidente regionale della Confederazione Italiana esercenti commercianti Sicilia Salvatore Bivona, in merito ai saldi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Sabato via ai saldi invernali, Confcommercio: "Spesa media a famiglia di circa 250 euro"
Leggi anche: I saldi partono col freno a mano : "Spesa media di circa 137 euro. Propensione all’acquisto moderata"
Saldi invernali al via in Sicilia: spesa media prevista di 137 euro a persona; Sabato via ai saldi invernali, Confcommercio: Spesa media a famiglia di circa 250 euro; Al via gli sconti invernali, spesa di 172 euro a famiglia. I consigli per i consumatori; Al via oggi i saldi invernali: in Sicilia si spende 270 euro a testa, italiani pronti agli acquisti.
Saldi invernali al via in Sicilia: spesa media prevista di 137 euro a persona - ] ... blogsicilia.it
Saldi invernali al via in Sicilia, Confcommercio Ragusa: “Sostenere i negozi di vicinato” - Secondo le stime di Confcommercio a livello nazionale, saranno circa 16 milioni l ... ilfattonisseno.it
Saldi invernali al via anche in Sicilia, spesa oltre i 2 miliardi di euro - A pochi giorni dall’avvio delle vendite natalizie, che nella maggior parte delle regioni d’Italia, inizieranno sabato 3 gennaio, Confimprese Sicilia fa un bilancio anche delle vendite natalizie. blogsicilia.it
Iniziano gli sconti fino al 70% “SI SALDI CHI PUÒ” Te lo dice Sasà Ogni domenica sul Giornale di Sicilia - facebook.com facebook
Sondaggio Confesercenti-Ipsos sui saldi, in Sicilia 270 euro a testa. Budget superiore del 4 per cento alla media nazionale #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.