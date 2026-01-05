Vi racconto Guarguaglini l’Ingegnere geniale che ha reso leader Finmeccanica Scrive Malusà

Con la scomparsa dell’ingegnere Pier Francesco Guarguaglini, si ricorda una figura chiave nel settore aerospaziale e della difesa. Sotto la sua guida, Finmeccanica ha attraversato un importante percorso di crescita, affermandosi tra i principali gruppi mondiali. La sua eredità rappresenta un capitolo significativo nella storia industriale italiana, segnando un’epoca di innovazione e sviluppo per l’azienda pubblica.

Con la scomparsa dell’ing. Pier Francesco Guarguaglini si chiude un’epoca che ha visto un’azienda pubblica italiana affrontare un percorso di crescita e sviluppo che la portò ai primi posti fra i grandi gruppi mondiali nel settore dell’aerospazio e difesa. Risultati importanti che hanno inciso su un mercato sensibile a livello internazionale e non sempre accolti con grande favore anche nel nostro Paese, dove il troppo apparire si traduce spesso in “fastidio”. Mi sia consentito ricordare questo grande uomo con un ricordo di quel periodo caratterizzato da scelte e strategie cui ho avuto l’onore di partecipare. 🔗 Leggi su Formiche.net

