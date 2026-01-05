Vi dovete vergognare Crans Montana Mara Venier durissima sulle critiche | Quei ragazzi…

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, Mara Venier ha commentato duramente le critiche rivolte ai giovani coinvolti, commentando con fermezza: “Vi dovete vergognare”. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media italiani, influenzando anche i programmi televisivi. Questa vicenda ha suscitato numerose discussioni pubbliche, evidenziando le diverse reazioni della società di fronte a eventi tragici di grande impatto.

La tragedia di Crans-Montana ha sconvolto l’opinione pubblica e travolto i palinsesti televisivi italiani. Dalle prime ore subito dopo la notizia, numerose trasmissioni stanno seguendo in diretta i drammatici aggiornamenti sulle vittime e i feriti dell’incendio, ospitando giornalisti ed esperti per analizzare quanto accaduto. Anche Domenica In ha dedicato ampio spazio alla tragedia nella puntata di domenica 4 gennaio, aperta da Mara Venier con un tono segnato non solo dal dolore, ma anche da una forte indignazione per alcune cose sentite subito dopo l’accaduto. Ma andiamo con ordine. In collegamento con lo studio è intervenuto Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro Ustioni dell’Ospedale Niguarda di Milano, che ha fatto il punto sui pazienti ricoverati e su quelli in arrivo dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Mara Venier commossa a Domenica In per le vittime di Crans-Montana: “Chi critica i ragazzi dovrebbe vergognarsi”

Leggi anche: Morte dell'orso M90, Fugatti difeso da Cruciani: "Vi dovete vergognare"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

"Voi vi dovete #vergognare! " ricorda un grande Riccardo Ricciardi e lo spiega bene a certi personaggi della destra che parlano di vergogna per l'antisemitismo. - facebook.com facebook