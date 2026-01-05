Vessichelli Asi | ‘Legge di Bilancio e Milleproroghe le opportunità e le sfide per le PMI’

Vessichelli (Asi) analizza le principali novità della Legge di Bilancio 2026 e del Decreto Milleproroghe, evidenziando le opportunità e le sfide per le PMI italiane. La normativa, pubblicata a fine dicembre 2025, rappresenta un elemento chiave nella pianificazione strategica delle imprese, richiedendo attenzione e adattamento alle nuove disposizioni per mantenere competitività e sostenibilità nel contesto economico attuale.

Tempo di lettura: 3 minuti “I cambiamenti normativi assumono una centralità significativa nella programmazione a breve e lungo termine delle aziende, perciò ad inizio gennaio vi è sempre grande attesa e considerazione per la Finanziaria, o Legge di Bilancio 2026 le cui direttive economiche sono state pubblicate il 30 dicembre 2025 in Gazzetta Ufficiale, così come per il cd. Decreto Legge Milleproroghe del 31 dicembre 2025 che ha la caratteristica di gestire disposizioni urgenti e aggiuntive”. Così in una nota Domenico Vessichelli, presidente del Consorzio Asi di Benevento. “Nel merito – aggiunge – una mia breve riflessione, atteso che questi due strumenti legislativi recentemente adottati andranno a determinare a cascata le sorti del tessuto imprenditoriale sannita e lo sviluppo economico e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

