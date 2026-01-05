Il Verona cerca un nuovo attaccante per rafforzare il reparto offensivo. Tra i nomi in circolazione, spicca Bebou dell’Hoffenheim, il cui costo è ancora da definire. Con soli 13 gol segnati, l’attacco del club si trova tra i più deboli della Serie A, rendendo questa operazione una priorità per migliorare le prestazioni della squadra.

I gialloblu a caccia di un nuovo centravanti. Spunta il togolese dell’Hoffenheim, ma c’è da battere la concorrenza Con appena 13 gol fatti, quello del Verona (insieme al Pisa) è tra i peggiori attacchi della Serie A. Peggio hanno fatto solo Lecce e Parma (12) che però hanno una partita da recuperare. Normale quindi che il club scaligero sia sondando il mercato di gennaio alla ricerca di una nuova prima punta per Paolo Zanetti. Ihlas Bebou (foto Ansa) – Calciomercato.it Secondo le informazioni raccolte in esclusiva in Germania da Calciomercato.it, tra i nomi sul taccuino dei veneti c’è anche quello di Ihlas Bebou. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Verona, idea Bebou in attacco: ecco quanto costa | ESCLUSIVO

Leggi anche: Cristiano Ronaldo inaugura “Vega”: il nuovo club super esclusivo di Madrid dove telefoni e foto sono vietati. Ecco quanto costa entrarci

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Il Milan all’attacco: Franculino per Allegri: ecco quanto costa”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Verona, idea Vicente Taborda del Boca - Il Verona punta gli occhi su Taborda, trequartista del Boca: la situazione. gianlucadimarzio.com

Verona: Zanetti valuta Al-Musrati e un tridente d'attacco - Seduta mattutina a porte chiuse oggi per il Verona, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Parma. ansa.it

Non è solo un orologio. È un'idea di eleganza che funziona ogni giorno. Datejust: semplice, deciso, senza tempo. • Showroom: P.zza Pradaval 8B | Verona • Spedizione: Worldwide con portavalori • Whatsapp 339716 - facebook.com facebook