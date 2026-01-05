Venticinquenne senza fissa dimora muore a Firenze donati gli organi | Rispettate le sue ultime volontà

A Firenze, un giovane di 25 anni senza fissa dimora, deceduto dopo 17 giorni di coma a causa di un arresto cardiaco, ha ricevuto la donazione degli organi. La famiglia ha espresso il rispetto per le sue ultime volontà, contribuendo così a salvare altre vite. La notizia evidenzia l’importanza della donazione e il rispetto delle volontà di chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

A Firenze un 25enne senza fissa dimora, trovato in arresto cardiaco sotto un ponte, è morto dopo 17 giorni di coma. Nel rispetto delle sue ultime volontà, la Procura ha autorizzato la donazione degli organi, accogliendo il parere dei medici.

Firenze: muore a Careggi 25enne senza fissa dimora. L’ultima volontà: donare gli organi - Una storia finita male, ma con un risvolto positivo: un 25enne senza fissa dimora, raccolto due settimane fa dai soccorritori sotto un ponte di Firenze, è morto all'ospedale di Careggi. firenzepost.it

I senza casa, la strage che non si vede: nel 2024 sono stati 434 - A livello regionale, le aree con il maggior numero di decessi sono la Lombardia (18%, pari a 78 decessi) e il Lazio (12%, pari a 50 decessi). repubblica.it

