Il presidente cinese Xi Jinping ha commentato gli eventi recenti in Venezuela, sottolineando come le azioni che minano l’ordine internazionale possano avere conseguenze negative. L’intervento arriva dopo l’attacco degli Stati Uniti e l’arresto del presidente Nicolás Maduro, evidenziando la preoccupazione per la stabilità nella regione e il rispetto delle norme internazionali.

Il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto dopo l’ attacco Usa in Venezuela e l’arresto del presidente Nicolas Maduro. Le parole di Xi sono state pronunciate a Pechino nel corso di un incontro con il primo ministro irlandese Micheál Martin, in visita ufficiale in Cina fino all’8 gennaio, come riportato dal South China Morning Post. Nel suo intervento, il leader cinese ha affermato che «Il mondo oggi sta attraversando cambiamenti e turbolenze mai visti da un secolo, con atti unilaterali di egemonia che minano gravemente l’ordine internazionale», sottolineando che tutti «devono rispettare i percorsi di sviluppo scelti indipendentemente dai popoli degli altri Paesi e attenersi al diritto internazionale, nonché agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Venezuela, Xi Jinping: «Atti che minano l’ordine internazionale»

