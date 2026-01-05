Venezuela UE | ‘la transizione deve includere Gonzales e Machado’

Durante l'incontro quotidiano con i giornalisti, la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, ha sottolineato l'importanza che la transizione politica in Venezuela includa le figure di Gonzales e Machado, evidenziando l'impegno dell’UE nel promuovere un processo che favorisca rappresentanza e dialogo nel paese.

Petrolio e materie prime, cosa implica il controllo del Venezuela e quanto ci perde l’UE - Gli USA possono incidere sul prezzo del greggio, rilanciandolo in chiave anti 'green deal'. eunews.it

Venezuela: Von der Leyen (Ue), “al fianco del popolo venezuelano, sosteniamo una transizione pacifica e democratica” - “Seguendo da vicino la situazione in Venezuela, siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica”. agensir.it

#Venezuela "Serve una transizione democratica", dice Meloni che ha sentito per telefono la Premio Nobel Machado, leader dell'opposizione anti Maduro con cui ha un rapporto personale. La premier potrebbe giocare un ruolo di mediazione con Trump. @fed x.com

La strategia della minaccia. Mentre la transizione in Venezuela dopo la cattura di Nicolas Maduro è tutta ancora da costruire, Donald Trump torna subito a scagliarsi contro altri Stati “colpevoli” di non allinearsi ai desiderata americani: su tutti, Colombia, Cuba - facebook.com facebook

