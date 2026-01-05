Venezuela UE | ‘la transizione deve includere Gonzales e Machado’

Durante l'incontro quotidiano con i giornalisti, la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, ha sottolineato l'importanza che la transizione politica in Venezuela includa le figure di Gonzales e Machado, evidenziando l'impegno dell’UE nel promuovere un processo che favorisca rappresentanza e dialogo nel paese.

Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Anitta Hipper nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

