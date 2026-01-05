Venezuela Trump | Siamo noi al comando Minacce a Cuba Colombia e Messico – La diretta

Gli Stati Uniti hanno recentemente catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro, aumentando la tensione nella regione. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono al comando, lanciando minacce a Cuba, Colombia e Messico. A due giorni dall’evento, la situazione in Venezuela rimane instabile e in evoluzione, con implicazioni che coinvolgono diversi paesi dell’America Latina. Questo scenario richiede attenzione per comprendere le possibili conseguenze internazionali.

A due giorni dal blitz con cui gli Stati Uniti hanno catturato il presidente Nicolas Maduro, è ancora fluida la situazione in Venezuela. La leader ad interim del Paese caraibico, Delcy Rodriguez, ha aperto alla collaborazione con il presidente americano Donald Trump, ma quest'ultimo, parlando con i giornalisti dall'Air Force One, ha ribadito: " Siamo noi al comando ". E ha inoltre avvertito sulla possibilità di operazioni simili in Colombia e Messico. Ecco tutte le notizie di oggi 5 gennaio in diretta. Venezuela, le notizie in diretta del 5 gennaio Inizio diretta: 050126 07:00 Fine diretta: 050126 23:45 07:11 050126 Trump: "Ripristinare l'ordine prima di pensare alle elezioni" Il presidente americano Donald Trump ha affermato che in Venezuela devono essere ripristinati "l'ordine pubblico" e la disciplina economica prima di qualsiasi discussione sulle elezioni, in seguito alla drammatica operazione statunitense conclusasi con l'arresto del leader Nicolas Maduro.

