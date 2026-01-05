Venezuela Trump | Ora comandiamo noi Ma Waltz alll’ONU | Non c’è occupazione Delcy Rodiguez giura come presidente ad interim

Le recenti notizie sulla crisi in Venezuela evidenziano tensioni tra Stati Uniti e il governo locale. Dopo l’intervento statunitense e la cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti ora “comandano” il paese. Tuttavia, rappresentanti come Waltz all’ONU affermano che non vi è occupazione, mentre Delcy Rodriguez si è autoproclamata presidente ad interim. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Le news sulla crisi in Venezuela. Dopo l'attacco Usa e la cattura del presidente Nicolas Maduro, Donald Trump parla di un "Paese morto" e rivendica il controllo degli Stati Uniti. Il tycoon non esclude operazioni militari anche in Messico, Cuba e Colombia. Maduro oggi in aula.

