Venezuela Trump | È un Paese morto ora comandiamo noi E minaccia Messico Cuba e Colombia | news in diretta

Le ultime notizie sulla crisi in Venezuela segnalano la cattura del presidente Nicolas Maduro e le dichiarazioni di Donald Trump, che definisce il paese

Le news in diretta sulla crisi in Venezuela. Dopo l'attacco Usa e la cattura del presidente Nicolas Maduro, Donald Trump parla di un "Paese morto" e rivendica il controllo degli Stati Uniti. Il tycoon non esclude operazioni militari anche in Messico, Cuba e Colombia. Maduro atteso oggi in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Trump senza freni sul Venezuela: «Abbiamo noi il controllo, accesso totale al petrolio». Poi minaccia anche Colombia, Cuba e Messico

Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas, Trump rivendica attacco e annuncia: “Catturato Maduro”, news in diretta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela? Dai narcos al petrolio, ecco le cause; Trump cattura Maduro Come il Venezuela proverà a rispondere all’intervento militare degli Stati Uniti; Il Venezuela e l'escalation con gli Usa: le tappe degli ultimi mesi; L'esercito riconosce Rodríguez, ma Rubio: “Non è legittima”. Trump: faccia le cose giuste o pagherà.

Venezuela, Trump minaccia anche Colombia, Cuba e Messico. Maduro oggi in aula LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Trump minaccia anche Colombia, Cuba e Messico. tg24.sky.it