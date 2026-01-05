Venezuela Trump | È un Paese morto ora comandiamo noi E minaccia Messico Cuba e Colombia Maduro e la moglie in tribunale a Manhattan

Le ultime notizie sulla crisi in Venezuela: dopo l’intervento degli Stati Uniti e l’arresto del presidente Nicolas Maduro, Donald Trump ha dichiarato che il Paese è “morto” e ha affermato di esercitare il controllo. La situazione si evolve con minacce rivolte a Messico, Cuba e Colombia, mentre Maduro e sua moglie sono sotto processo a Manhattan. Un quadro complesso che segna un momento cruciale nella storia politica venezuelana.

L’operazione in Venezuela è una prova di forza o di debolezza degli Stati Uniti di Donald Trump? - Ecco tutte le vere ragioni di questo caso politico che rischia di mettere in discussione tutti gli (apparenti) ... vanityfair.it

Donald Trump e l'attacco al Venezuela: se lo avesse fatto Xi Jinping? Il silenzio complice dell’Occidente di fronte al golpe americano - Eppure, gli Stati Uniti hanno agito nello stesso modo in Venezuela, ma le condanne dell'Occidente si sono dissolte in parole ... vanityfair.it

#Venezuela "Tutto il popolo venezuelano, colombiano e latinoamericano deve scendere in piazza. Io narcotrafficante Da Trump accuse false". Questa la risposta del presidente della Colombia Petro sui social alla minaccia di intervento, e a "guardarsi le sp - facebook.com facebook

#Venezuela, Trump: "Controlliamo Caracas e il suo petrolio. Rodriguez rischia se non fa la cosa giusta. A breve Cuba cadrà. Ci serve anche la Groenlandia". Oggi Maduro davanti a una corte federale a New York. La crisi sul tavolo dell'ONU. Enzo Arceri #GR1 x.com

