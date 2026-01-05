Venezuela Trump | È un Paese morto ora comandiamo noi E minaccia Messico Cuba e Colombia Maduro e la moglie in tribunale a Manhattan

Le ultime notizie sulla crisi in Venezuela: dopo l’intervento degli Stati Uniti e l’arresto del presidente Nicolas Maduro, Donald Trump ha dichiarato che il Paese è “morto” e ha affermato di esercitare il controllo. La situazione si evolve con minacce rivolte a Messico, Cuba e Colombia, mentre Maduro e sua moglie sono sotto processo a Manhattan. Un quadro complesso che segna un momento cruciale nella storia politica venezuelana.

Le news in diretta sulla crisi in Venezuela. Dopo l'attacco Usa e la cattura del presidente Nicolas Maduro, Donald Trump parla di un "Paese morto" e rivendica il controllo degli Stati Uniti. Il tycoon non esclude operazioni militari anche in Messico, Cuba e Colombia. Maduro atteso oggi in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

