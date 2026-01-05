Venezuela Trump e Ucraina | il riposizionamento di Salvini & Co

Il panorama politico italiano e internazionale sta vivendo un nuovo assetto, influenzato dalle recenti mosse di Trump e dalla situazione in Ucraina e Venezuela. La Lega, dopo un breve periodo di incertezza, sembra aver riadattato la propria posizione, spostandosi leggermente rispetto a Fratelli d’Italia. Questa evoluzione riflette un riposizionamento strategico, in un contesto globale caratterizzato da nuove dinamiche e alleanze emergenti.

Meno a destra di Giorgia Meloni. In un mondo ‘shakerato’ dalla nuova dottrina Donroe inventata da Donald Trump, si riorienta la bussola dei leghisti che, dopo un giorno e mezzo di incertezza, di fronte all’operazione Usa in Venezuela, si posizionano apparentemente a sinistra di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni e Donald Trump (Ansa). Salvini prende le distanze dall’operazione dell”amico’ Trump. Se infatti Meloni ha giustificato la cattura di Nicolas Maduro come «legittima» difesa da una «minaccia ibrida» alla sicurezza nazionale americana messa in atto, come nel caso del regime venezuelano, da «entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico», Matteo Salvini ha tenuto a precisare che, pur mantenendo l’apprezzamento da sempre manifestato nei confronti di Trump, non ritiene che l’esportazione della democrazia sia una soluzione efficace. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Venezuela, Trump e Ucraina: il riposizionamento di Salvini & Co Leggi anche: Armi all’Ucraina, la Lega verso il sì anche per il 2026. Ecco tutte le volte che Salvini&Co hanno detto “basta” Leggi anche: Salvini: "Se il piano Trump va in porto, non servono aiuti all'Ucraina" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. ; Vannacci e il no al decreto armi all'Ucraina: «Non sono un pacifista ma queste forniture allungano la guerra» - Il colloquio. Usa, dopo l’attacco al Venezuela quali sono gli altri fronti aperti per Trump? - Con l ’attacco statunitense del 3 gennaio 2026 a Caracas, e la cattura di Maduro e la moglie, Washington ha segnato un cambio di passo nella sua politica estera. tg24.sky.it

