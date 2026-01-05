Nel centro di Roma, durante un presidio in piazza Barberini, si sono verificati momenti di tensione legati alle proteste contro le politiche di Donald Trump nei confronti del Venezuela. Durante l’evento, è stato anche strappato un volantino che contestava il governo di Maduro, evidenziando le divisioni e le tensioni all’interno della manifestazione.

Attimi di tensione al presidio organizzato, in piazza Barberini a Roma, contro quella che viene definita l’aggressione di Donald Trump al Venezuela. Due venezuelani oppositori di Maduro sono arrivati in piazza con un volantino che recitava “Siamo pronti per la ricostruzione di un Venezuela libero”. Alcuni manifestanti, sentendosi provocati, hanno strappato il volantino e iniziato a battibeccare con il ragazzo, che si è definito rifugiato politico qui in Italia. Un manifestante italiano ha mostrato a sua volta un’immagine di Maduro incatenato e bendato, richiamandosi al principio dell’habeas corpus. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, tensioni a presidio contro Trump. Strappato volantino anti Maduro

Leggi anche: Tensioni Usa-Venezuela: ecco i tre piani che Trump sta valutando contro Maduro

Leggi anche: "Giù le mani dal Venezuela", il presidio contro Trump e gli Stati Uniti e pro Maduro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione contro l'aggressione imperialista degli Usa; Tensioni al presidio per il Venezuela a Roma, contrapposizioni in piazza Barberini; Venezuela, Roma scende in piazza: presidio a Barberini contro l’attacco USA; Venezuela, presidio davanti al consolato Usa.

Attacco Usa in Venezuela, tensioni al presidio contro Trump a Roma: strappato volantino anti-Maduro - Due venezuelani oppositori di Maduro sono arrivati in piazza con un volantino che recitava "Siamo pronti per la ricostruzione di un Venezuela libero" ... msn.com