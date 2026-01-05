Venezuela Rodriguez cerca il supporto di Trump | Lavoriamo insieme per garantire la pace

Il presidente venezuelano Rodriguez ha chiesto il sostegno di Trump per promuovere la pace nella regione. Nel frattempo, gli Stati Uniti mostrano interesse anche in Groenlandia, dove il governo danese esprime crescente preoccupazione per le mosse statunitensi. Questi sviluppi evidenziano le complesse dinamiche geopolitiche in atto, con attenzione alle relazioni tra Venezuela, Stati Uniti e altre aree di interesse strategico.

Il presidente Usa non sembra interessato solo a prendere il potere in Groenlandia, dove il governo danese è sempre più irritato dalle posizioni statunitensi. Anche diversi altri Paesi del Sud America potrebbero subire un trattamento simile a quello del Venezuela. Il Tycoon ha citato Cuba, Messico e Colombia.

Delcy Rodriguez: Nuova Leader ad Interim del Venezuela Dopo l'Arresto di Maduro - Il Venezuela entra in una nuova era sotto la guida ad interim di Delcy Rodriguez, in seguito all'arresto di Maduro. notizie.it

Chi è Delcy Rodriguez, la fedelissima di Maduro che guiderà il Venezuela: per 20 anni figura di spicco del chavismo - Delcy Rodríguez, già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, ha assunto la guida del Venezuela dopo la cattura di Nicolas Maduro e della first lady ... msn.com

Venezuela. La presidente incaricata Delcy Rodriguez guida il Consiglio dei ministri mentre migliaia di venezuelani si mobilitano a Caracas per chiedere il rilascio del presidente rapito dalle truppe statunitensi in un'operazione militare respinta a livello internaz x.com

Podcast - 5 gennaio 2026 Venezuela: Maduro in carcere a New York, Rodriguez presidente ad interim. Trump minaccia la presidente ad interim Rodriguez: “Se non fa ciò che è giusto, pagherà un prezzo molto alto". I media: "Maduro ha rifiutato l'esilio in - facebook.com facebook

