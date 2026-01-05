Venezuela | Orban ' azione Usa dimostra che ordine mondiale liberale è nel caos'

Le recenti azioni statunitensi contro il Venezuela evidenziano il caos dell’attuale ordine mondiale liberale. Queste dinamiche indicano come il quadro internazionale sia in fase di ridefinizione, con nuovi equilibri ancora da stabilire. In questo contesto, si configura un panorama globale in evoluzione, dove le tensioni tra potenze e i cambiamenti geopolitici segnano un passaggio verso un possibile nuovo assetto internazionale.

Budapest, 5 gen. (Adnkronos) - Le azioni degli Stati Uniti contro il Venezuela sono un'ulteriore prova che l'attuale ordine mondiale è in disordine, ma allo stesso tempo che i contorni di un mondo nuovo sono ancora in via di definizione. Questa opinione è stata espressa dal Primo Ministro ungherese Viktor Orbán, che ha confermato che il suo governo intende perseguire un "percorso di pace e sicurezza". "Nei primi giorni di quest'anno, abbiamo ricevuto un profondo monito sul fatto che l'ordine mondiale liberale è nel caos", ha detto Orbán, riferendosi all'operazione militare statunitense autorizzata dal presidente Donald Trump per catturare il leader venezuelano Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

