Venezuela | Orban ' azione Usa dimostra che ordine mondiale liberale è nel caos'
Le recenti azioni statunitensi contro il Venezuela evidenziano il caos dell’attuale ordine mondiale liberale. Queste dinamiche indicano come il quadro internazionale sia in fase di ridefinizione, con nuovi equilibri ancora da stabilire. In questo contesto, si configura un panorama globale in evoluzione, dove le tensioni tra potenze e i cambiamenti geopolitici segnano un passaggio verso un possibile nuovo assetto internazionale.
Budapest, 5 gen. (Adnkronos) - Le azioni degli Stati Uniti contro il Venezuela sono un'ulteriore prova che l'attuale ordine mondiale è in disordine, ma allo stesso tempo che i contorni di un mondo nuovo sono ancora in via di definizione. Questa opinione è stata espressa dal Primo Ministro ungherese Viktor Orbán, che ha confermato che il suo governo intende perseguire un "percorso di pace e sicurezza". "Nei primi giorni di quest'anno, abbiamo ricevuto un profondo monito sul fatto che l'ordine mondiale liberale è nel caos", ha detto Orbán, riferendosi all'operazione militare statunitense autorizzata dal presidente Donald Trump per catturare il leader venezuelano Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Orban e il nuovo ordine mondiale tra Putin e Trump
Leggi anche: Venezuela nel caos dopo l’operazione Usa: scenari aperti sul futuro del Paese
Seguendo da vicino la situazione in Venezuela, siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Insieme all'Alta rapprese; Gli Usa di Trump attaccano il Venezuela. Forti esplosioni udite a Caracas. La Colombia chiede riunione d’urgenza Onu; Venezuela, Avs Liguria: “Azione di Trump è un pericoloso passo verso l’abisso imperialista”; Il tramonto dell’Egemone: dal rapimento di Maduro alla Rivolta dei BRICS.
Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” - La nota di Palazzo Chigi: l’Italia ha sempre condannato "gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto- ilfattoquotidiano.it
Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dall'Italia alla Russia e l'Ue - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dall'Italia alla Russia e l'Ue ... tg24.sky.it
Salgono a 80 i morti dell’attacco Usa in Venezuela - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro avrebbe respinto a fine dicembre un ultimatum del presidente americano Donald Trump che lo invitava a lasciare l’incarico e a trasferirsi in un esilio dorato ... ilfattoquotidiano.it
TASS (TELEGRAM) * ORBAN, «GLI EVENTI IN VENEZUELA POTREBBERO INNESCARE UN AUMENTO DEI PREZZI DEL PETROLIO SUI MERCATI GLOBALI» x.com
TASS (TELEGRAM) * ORBAN, «GLI EVENTI IN VENEZUELA POTREBBERO INNESCARE UN AUMENTO DEI PREZZI DEL PETROLIO SUI MERCATI GLOBALI» - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.