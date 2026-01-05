Venezuela | Orban ' azione Usa dimostra che ordine mondiale liberale è nel caos'
Le recenti azioni degli Stati Uniti contro il Venezuela evidenziano la fragilità dell’attuale ordine mondiale. Questi eventi riflettono un contesto di incertezza e trasformazione, dove i confini di un nuovo equilibrio globale sono ancora da delineare. In un panorama internazionale in evoluzione, è importante analizzare con attenzione le dinamiche in atto e le loro implicazioni.
Budapest, 5 gen. (Adnkronos) - Le azioni degli Stati Uniti contro il Venezuela sono un'ulteriore prova che l'attuale ordine mondiale è in disordine, ma allo stesso tempo che i contorni di un mondo nuovo sono ancora in via di definizione. Questa opinione è stata espressa dal Primo Ministro ungherese Viktor Orbán, che ha confermato che il suo governo intende perseguire un "percorso di pace e sicurezza". "Nei primi giorni di quest'anno, abbiamo ricevuto un profondo monito sul fatto che l'ordine mondiale liberale è nel caos", ha detto Orbán, riferendosi all'operazione militare statunitense autorizzata dal presidente Donald Trump per catturare il leader venezuelano Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
