Venezuela ora Trump minaccia Colombia Cuba Messico e Iran | Voglio anche la Groenlandia ci serve

Recentemente, le dichiarazioni di Donald Trump hanno attirato l'attenzione internazionale, con minacce rivolte a Colombia, Cuba, Messico e Iran. In un contesto di tensioni geopolitiche, l'ex presidente ha espresso anche il desiderio di acquisire la Groenlandia, sottolineando l'interesse strategico per questa regione. L'articolo analizza le implicazioni di queste affermazioni e il loro possibile impatto sulle relazioni tra Stati Uniti e i paesi coinvolti.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Venezuela, ora Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran: "Voglio anche la Groenlandia, ci serve" Venezuela, Maduro oggi in aula. Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran Venezuela, Trump: "È un Paese morto, ora comandiamo noi". E minaccia Messico, Cuba e Colombia: news in diretta Venezuela, Trump minaccia anche Colombia, Cuba e Messico. Maduro oggi in aula LIVE Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia. Minacce a Colombia, Cuba e Messico. Maduro oggi in aula - Trump: la cattura di Maduro non comprometterà i rapporti con la Cina Venezuela - Usa, le news di oggi dopo l'attacco di Trump Colombia a rischio dopo il Venezuela, catturato Maduro Trump minaccia Gustavo Petro: Bogotá rafforza i confini. Dopo l'operazione militare in Venezuela, che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro, il presidente americano Donald Trump non esclude nuove azioni nella regione: nel mirino ci sono Colombia, Cuba, Messico e Iran.

Venezuela, Trump: «Siamo noi ad avere il controllo, vogliamo accesso al petrolio». Il tycoon minaccia nuovi attacchi - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un secondo attacco al Venezuela se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington. ilmessaggero.it

Venezuela, Trump minaccia anche Colombia, Cuba e Messico. Maduro oggi in aula LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Trump minaccia anche Colombia, Cuba e Messico. tg24.sky.it

#Venezuela Oggi Consiglio di Sicurezza Onu. Trump assicura che la presidente ad interim Rodriguez stia collaborando ma avverte: "Pronti a nuovo attacco". Il presidente americano torna poi a minacciare Colombia, Cuba e Messico e, dall'Air Force One, ins x.com

Donald Trump annuncia che l’America “gestirà” il Venezuela, senza spiegare in che modo. In un editoriale video per La Stampa, Alan Friedman definisce “surreale” la conferenza stampa del presidente Usa, che arriva anche a negare un futuro politico alla No - facebook.com facebook

