Oggi a Roma, diverse associazioni si mobilitano per ribadire il loro impegno contro la guerra e il riarmo. In risposta agli eventi recenti in Venezuela, si sottolinea l’importanza di soluzioni pacifiche e rispettose della sovranità degli Stati, condannando le escalation militari e ogni forma di intervento armato. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di promuovere dialogo e pace internazionale.

In seguito agli eventi recenti che hanno avuto luogo in Venezuela, “esprimiamo la nostra condanna con fermezza nei confronti dell’estensione della guerra come mezzo per risolvere i conflitti tra Stati e dell’ennesima e gravissima escalation bellica scaturita dall’attacco militare del governo Trump contro la Repubblica del Venezuela, nonché dal rapimento del suo presidente, Nicolas Maduro, e dei suoi familiari. Per queste motivazioni, oggi, 5 gennaio, alle ore 17:30, ci riuniremo in presidio a Roma, in piazza Barberini, invitando le cittadine e i cittadini, le realtà associative e la società civile a partecipare attivamente a questo evento”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Venezuela: oggi mobilitazione associazioni a Roma contro guerra e riarmo

Leggi anche: Avs, Possibile e Coalizione civica sostengono la mobilitazione della Cgil: "Per la pace e contro il riarmo"

Leggi anche: Cgil in piazza a Roma: «Diciamo no a guerra, riarmo e austerità»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Attacco statunitense al Venezuela, presidio sotto la Prefettura organizzato dall'associazione Italia-Cuba; Attacco a Caracas, mobilitazioni nella capitale: “Giù le mani dal Venezuela”; Roma torna in piazza: presidio contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela; L'Italia in piazza per il Venezuela: mobilitazione della Rete dei Comunisti e delle sue organizzazioni giovanili. Vasapollo: la nostra solidarietà internazionalista continuerà (S. Cavalleri).

Venezuela: oggi mobilitazione associazioni a Roma contro guerra e riarmo - In seguito agli eventi recenti che hanno avuto luogo in Venezuela, “esprimiamo la nostra condanna con fermezza nei confronti dell’estensione della guerra come mezzo per risolvere i conflitti tra Stati ... romadailynews.it

Attacco Usa in Venezuela. Sit in di protesta e manifestazioni di piazza - 30, una dimostrazione in piazza Barberini con l'adesione di ANPI Comitato Provinciale di Roma, Rete #No B ... rainews.it