C'erano i cubani a difendere il presidente del Venezuela Nicolás Maduro. Una "guardia pretoriana" di fedelissimi al regime e, soprattutto, all'ideologia chavista che riprende, appunto, quella di Che Guevara e Fidel Castro. Si fidava soltanto di loro Maduro. Ne sono morti 32 per difenderlo durante il raid della Delta Force dell'esercito degli Stati Uniti sabato scorso. Hanno dato la vita ma non sono riusciti ad evitare l'arresto del presidente, ora deposto. Il governo di Cuba ha confermato che 32 dei suoi cittadini sono stati uccisi nell'operazione per catturare Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela, morti 32 militari e 007 di Cuba per difendere Maduro. A L'Avana lutto nazionale

