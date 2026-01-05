Venezuela morti 32 militari e 007 di Cuba per difendere Maduro A L' Avana lutto nazionale
In Venezuela, 32 militari e agenti cubani sono morti nel tentativo di proteggere Nicolás Maduro. La presenza di forze cubane a sostegno del regime venezuelano evidenzia il legame tra i due paesi e il ruolo della
C'erano i cubani a difendere il presidente del Venezuela Nicolás Maduro. Una "guardia pretoriana" di fedelissimi al regime e, soprattutto, all'ideologia chavista che riprende, appunto, quella di Che Guevara e Fidel Castro. Si fidava soltanto di loro Maduro. Ne sono morti 32 per difenderlo durante il raid della Delta Force dell'esercito degli Stati Uniti sabato scorso. Hanno dato la vita ma non sono riusciti ad evitare l'arresto del presidente, ora deposto. Il governo di Cuba ha confermato che 32 dei suoi cittadini sono stati uccisi nell'operazione per catturare Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Oggi pomeriggio i funerali dei tre carabinieri morti nel veronese. Lutto nazionale Uno dei militari morti nativo di Taranto
Leggi anche: Carabinieri morti nel veronese: venerdì funerali di Stato e lutto nazionale Tra i feriti due militari pugliesi
Venezuela: il bilancio dell’attacco Usa sale a 80 morti, tra le vittime anche 32 ufficiali cubani; BLITZ IN VENEZUELA, UCCISI 32 MILITARI CUBANI; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25.
Venezuela, morti 32 militari e 007 di Cuba per difendere Maduro. A L'Avana lutto nazionale - C'erano i cubani a difendere il presidente del Venezuela Nicolás Maduro. iltempo.it
BLITZ IN VENEZUELA, UCCISI 32 MILITARI CUBANI - Il governo cubano ha fatto sapere che 32 militari cubani in servizio in Venezuela sono morti in "azioni di combattimento" durante l'attacco statunitense di sabato, che ha portato alla cattura del pres ... 9colonne.it
Cuba ha detto che 32 suoi soldati e membri dell’intelligence sono stati uccisi nell’attacco statunitense in Venezuela - Il governo di Cuba ha detto che nell’attacco statunitense contro il Venezuela sono stati uccisi 32 soldati e agenti dell’intelligence cubani che erano in missione nel paese su richiesta del regime ven ... ilpost.it
PODCAST | Trump minaccia un secondo attacco in Venezuela e punta alla Groenlandia. Crans-Montana, tutti identificati i sei ragazzi italiani morti #ANSA https://open.spotify.com/episode/2DPKjPWIyCYGHWsXBQaVfm - facebook.com facebook
PODCAST | Trump minaccia un secondo attacco in Venezuela e punta alla Groenlandia. Crans-Montana, tutti identificati i sei ragazzi italiani morti #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.