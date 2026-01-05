Venezuela Meloni spalleggia l' aggressore | Intervento di Trump difensivo e legittimo e apre alla Machado | Nuova pagina di speranza

In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e alleanze variabili, le dichiarazioni di Meloni sul Venezuela e Trump riflettono una posizione di sostegno all'intervento statunitense, considerato legittimo. La premier italiana apre inoltre a una possibile collaborazione con Machado, segnando un cambiamento che potrebbe influenzare le dinamiche politiche e diplomatiche in America Latina. La situazione evidenzia come l'Italia si inserisca in un quadro europeo e globale complesso, con scelte che riflettono una linea di sostegno alle potenze considerate più

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.