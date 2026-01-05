Venezuela Meloni spalleggia l' aggressore | Intervento di Trump difensivo e legittimo e apre alla Machado | Nuova pagina di speranza

In un contesto internazionale segnato da tensioni e alleanze mutevoli, le dichiarazioni di Meloni sul Venezuela e Trump evidenziano una posizione chiara e strategica. La premier italiana si distingue per un orientamento deciso, sostenendo l’intervento di Trump come legittimo e aprendo al dialogo con Machado. Questa scelta riflette una linea di governo orientata verso alleanze consolidate e una visione di stabilità in un panorama europeo complesso.

