In un contesto di crescente tensione tra Venezuela e Stati Uniti, recenti sviluppi includono il rapimento di Nicolás Maduro e le reazioni internazionali. La Colombia e la Groenlandia si sono schierate per respingere le minacce, mentre i rapporti tra le parti restano complessi. Questa situazione riflette l’instabilità politica della regione e le sfide diplomatiche che ne derivano.

A due giorni dal blitz che ha portato al rapimento di Nicolas Maduro, resta alta la tensione tra Venezuela e Stati Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì, Donald Trump è tornato a minacciare un secondo attacco contro il Paese venezuelano, dove nelle scorse ore la Corte Suprema ha conferito l’incarico di presidente ad interim a Delcy Rodriguez, vice di Maduro. «Stiamo trattando con le persone che sono appena entrate in carica. Non chiedetemi chi sia al comando, perché vi darò una risposta che sarà molto controversa: siamo noi al comando», ha detto il presidente americano senza usare mezzi termini o giri di parole. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Venezuela, Trump: “Siamo noi al comando”. Minacce a Cuba, Colombia e Messico – La diretta

Leggi anche: Trump: «Voglio la Groenlandia, ci serve». Il ruolo del "vicerè" Rubio e le nuove minacce a Caracas | La premier danese: basta minacce

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e catturato Nicolás Maduro che ora è in carcere a New York; Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela? Dai narcos al petrolio, ecco le cause; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; L'attacco in Venezuela spiegato da Trump: «Gestiremo noi il Paese».

Venezuela, media: «Trump non sostiene Machado perché ha accettato il Nobel». Colombia e Groenlandia rispondono alle minacce: «Adesso basta» – La diretta - La Cina condanna il blitz degli Stati Uniti e sul petrolio chiarisce: «I nostri interessi saranno protetti dalla legge» ... open.online