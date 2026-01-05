Il Regno Unito ha annunciato che si asterrà in caso di voto nel Consiglio di sicurezza dell’ONU su una risoluzione riguardante l’arresto di Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, da parte degli Stati Uniti. La posizione britannica riflette una scelta di neutralità in questa delicata vicenda politica internazionale, che coinvolge questioni di sovranità e diritti umani. La decisione si inserisce nel contesto di tensioni tra le nazioni coinvolte.

Londra, 5 gen. (Adnkronos) - Il Regno Unito si asterrà se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovesse votare una risoluzione contro l'arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. Lo riporta il Times, secondo cui "la Gran Bretagna si asterrà dal criticare gli Stati Uniti per la cattura di Maduro, temendo di irritare Donald Trump. Il Regno Unito non farà alcuna valutazione circa la legittimità dell'azione. Se la questione verrà sottoposta al voto presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Regno Unito si asterrà". "Il punto di vista del Regno Unito - afferma il Times - è che non gli spetta esprimere un giudizio su un'azione unilaterale degli Stati Uniti di cui il governo non era a conoscenza in anticipo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela: media, 'Gb si asterrà su voto risoluzione Onu contro arresto Maduro'

