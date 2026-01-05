Il governo italiano ha sempre sostenuto la liberazione dei Trentini detenuti in Venezuela, impegnandosi con costanza fin dall'inizio. La priorità rimane trovare una soluzione rapida e efficace, evitando dichiarazioni che possano ostacolare il processo. La collaborazione tra le autorità italiane e venezuelane prosegue con l’obiettivo di risolvere la vicenda nel rispetto delle procedure e della dignità delle persone coinvolte.

“Il governo ha lavorato sin dal primo giorno per la sua liberazione e continua a lavorare e ogni parola in più può solo danneggiare la celere soluzione della vicenda”. Così, a margine della conferenza stampa di bilancio del Giubileo in Vaticano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, rispondendo ai giornalisti in merito alla situazione di Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela. Sulla situazione nel Paese sudamericano, Mantovano ha detto: “Non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che ha detto il Presidente del Consiglio” Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, Mantovano: "Governo continua a lavorare per liberazione Trentini"

