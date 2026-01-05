Venezuela Maduro oggi in tribunale Rodriguez | Con Usa rapporto sia rispettoso

Oggi Nicolás Maduro si presenta in tribunale in Venezuela, mentre Rodríguez sottolinea l’importanza di un rapporto rispettoso con gli Stati Uniti. Dopo l’operazione militare che ha portato all’arresto del presidente, Trump ha dichiarato di aver preso il controllo del paese e di puntare allo sfruttamento delle risorse petrolifere. La situazione rimane complessa, con tensioni tra le parti e richieste di dialogo per una soluzione pacifica.

In seguito all' operazione militare che ha portato all'arresto di Nicolás Maduro, il presidente statunitense Donald Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno ora il controllo del Venezuela, indicando come priorità l' accesso completo alle risorse petrolifere per avviare una fase di ricostruzione. Dall'altra parte, la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha lanciato un appello a un rapporto basato su rispetto ed equilibrio con Washington, aprendo alla cooperazione.

Maduro oggi in tribunale, parte il processo a New York: le accuse e gli imputati - Nicolas Maduro comparirà oggi in tribunale per il primo atto del processo a suo carico negli Stati Uniti. msn.com

Trump: “Siamo noi ad avere il controllo del Venezuela”. Maduro oggi comparirà davanti ad un giudice federale, chi è l’ex fedelissimo che lo ha incastrato - Rodríguez, la vicepresidente nonché ministra del petrolio, è stata intanto nominata presidente ad ... blitzquotidiano.it

Circa 32 cubani sono stati uccisi durante l'operazione militare statunitense in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, ha dichiarato L'Avana. #ANSA - facebook.com facebook

Venezuela, Trump alla vice di Maduro: "Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo molto alto" #ANSA x.com

