Alle 18 ora italiana si terrà a New York l’udienza davanti al tribunale federale per Nicolás Maduro e Cilia Flores, durante la quale sarà letto l’atto d’accusa. La procedura riguarda le accuse formulate dalla giustizia statunitense nei confronti del presidente venezuelano e della sua consorte, nel contesto di un procedimento legale ancora in corso.

È attesa per le 18 ora italiana l’apertura dell’udienza davanti al tribunale federale di New York a carico del presidente venezuelano Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, nel corso della quale verrà letto l’elenco completo delle accuse formulate dalla giustizia statunitense. Si tratta del primo passaggio formale del procedimento penale dopo la cattura del leader chavista e il suo trasferimento negli Stati Uniti. Secondo l’atto d’accusa, Maduro e Flores avrebbero abusato della loro posizione pubblica per più di 25 anni, corrompendo istituzioni statali venezuelane e trasformandole in strumenti funzionali al traffico internazionale di cocaina verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Venezuela, Maduro in tribunale a New York: sarà letto l’atto d’accusa. Di cosa deve rispondere

Leggi anche: Venezuela, ecco cosa rischia Maduro al tribunale federale di New York

Leggi anche: La vita in Venezuela dopo Maduro. Come rispondere alle domande più complicate a liberazione avvenuta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Maduro oggi in tribunale, parte il processo a New York: le accuse e gli imputati; Maduro in carcere a Brooklyn. Oggi alle 12 è in tribunale; Cosa succede quando Maduro arriva nel tribunale di New York; Maduro trasferito dal carcere al tribunale. Ecco la famigerata prigione di Brooklyn in cui è stato rinchiuso.

Maduro in tribunale. E saltano fuori gli affari di Hezbollah in Venezuela: armi, droga e oro - Mentre il destituito presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato portato in elicottero dal carcere di Brooklyn al tribunale di ... msn.com