Venezuela Maduro arrestato | Rodríguez presidente ad interim Trump minaccia nuovi attacchi

Dopo l’arresto di Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez assume temporaneamente la guida del Venezuela come presidente ad interim. La sua presenza invita a una fase di stabilità e dialogo, mentre le minacce di Donald Trump e le reazioni della comunità internazionale evidenziano la complessità della situazione. È importante seguire gli sviluppi con attenzione, nel rispetto delle norme internazionali e del diritto.

Dopo l’arresto di Maduro, Delcy Rodríguez guida il Venezuela ad interim e invita Trump al dialogo, mentre il tycoon minaccia nuovi attacchi e la comunità internazionale chiede prudenza e rispetto del diritto internazionale.. Caracas New York – Nicolás Maduro è stato arrestato durante un’operazione militare statunitense a Caracas e oggi comparirà davanti a un giudice federale a New York per le accuse formali a suo carico. Delcy Rodríguez è stata nominata presidente ad interim del Venezuela, e nel suo primo messaggio ufficiale ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a lavorare insieme per “pace e dialogo” tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Nicolás Maduro arrestato in Venezuela, accusato anche di narco-terrorismo: l'ex presidente rischia l'ergastolo - Nicolás Maduro è accusato di narcoterrorismo, traffico internazionale di cocaina e possesso di armi da guerra. virgilio.it