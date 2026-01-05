Venezuela ma anche Spagna Le attenzioni di Roma all’America Latina

Roma mantiene un’attenzione costante verso l’America Latina, con particolare focus su Venezuela e Spagna. Mentre Nicolás Maduro e Cilia Flores affrontano un procedimento a New York, l’Italia si distingue per il suo impegno nel dialogo con la regione. Questa strategia risponde a motivazioni sociali, politiche ed economiche, e anticipa i prossimi passi del governo italiano nell’approfondire le relazioni con l’America Latina.

Mentre il deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati condotti al tribunale di Manhattan per il processo con l'accusa di narcotraffico, spiccano due elementi analitici su tutti: la predisposizione dell'Italia a dialogare con l'area del latinoamerica, per una serie di ragioni sociali, politiche, economiche e i passi che prossimamente verranno compiuti dal governo. LA POSIZIONE DI ROMA Che Roma sia stata in grado di allacciare vari e diversi rapporti con i Paesi del latinoamerica è un fatto ormai acclarato, come dimostrano i numerosi incontri della premier Giorgia Meloni con leader di altri Paesi, come José Antonio Kast, reduce dal successo ottenuto alle elezioni presidenziali del Cile.

