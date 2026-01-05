Venezuela ma anche Spagna Le attenzioni di Roma all’America Latina

Da formiche.net 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma mantiene un’attenzione costante verso l’America Latina, con particolare focus su Venezuela e Spagna. Mentre Nicolás Maduro e Cilia Flores affrontano un procedimento a New York, l’Italia si distingue per il suo impegno nel dialogo con la regione. Questa strategia risponde a motivazioni sociali, politiche ed economiche, e anticipa i prossimi passi del governo italiano nell’approfondire le relazioni con l’America Latina.

Mentre il deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati condotti al tribunale di Manhattan per il processo con l’accusa di narcotraffico, spiccano due elementi analitici su tutti: la predisposizione dell’Italia a dialogare con l’area del latinoamerica, per una serie di ragioni sociali, politiche, economiche e i passi che prossimamente verranno compiuti dal governo. LA POSIZIONE DI ROMA Che Roma sia stata in grado di allacciare vari e diversi rapporti con i Paesi del latinoamerica è un fatto ormai acclarato, come dimostrano i numerosi incontri della premier Giorgia Meloni con leader di altri Paesi, come José Antonio Kast, reduce dal successo ottenuto alle elezioni presidenziali del Cile. 🔗 Leggi su Formiche.net

Attacco USA in Venezuela: la reazione del governo Sánchez, in una Spagna dove il Paese sudamericano è da anni al centro del dibattito politico; Venezuela, Tajani Grande attenzione, finora per italiani situazione tranquilla; A Madrid migliaia di venezuelani festeggiano l’attacco militare degli USA e il sequestro di Maduro.

venezuela spagna attenzioni romaVenezuela ma anche Spagna. Le attenzioni di Roma all’America Latina - Mentre il deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati condotti al tribunale di Manhattan per il processo con l’accusa di narcotraffico, spiccano due elementi anal ... formiche.net

Venezuela: il leader dell'opposizione fugge in Spagna - Il leader dell'opposizione venezuelana e candidato alle elezioni presidenziali del 28 luglio, Edmundo González Urrutia, ha lasciato il Venezuela ed è arrivato in Spagna, dove ha chiesto asilo politico ... it.euronews.com

Venezuela, leader dell'opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia in Spagna: chiesto asilo politico - Il diplomatico è arrivato in Spagna domenica con un aereo noleggiato dalla Forza aerea del Paese, in fuga dalle persecuzioni politiche del regime chavista Dopo il suo arrivo a Madrid domenica ... it.euronews.com

