Venezuela Leone | Rispettare la sovranità Ma Trump pensa già alla Groenlandia

Le recenti tensioni internazionali evidenziano un quadro complesso di rapporti tra potenze e territori. Venezuela e Cina richiedono rispetto per sovranità e diritti, mentre gli Stati Uniti mostrano interesse per la Groenlandia. In un contesto globale in evoluzione, le dinamiche tra governi e alleanze continuano a influenzare la stabilità e le relazioni diplomatiche.

Pechino come Mosca: chiede il rilascio del tiranno, ma parlano solo gli apparati. Si raffreddano le reazioni al blitz di Caracas ma Donald Trump incendia il «caso» Groenlandia. Katie Miller - moglie di Stephen Miller, tra i più stretti collaboratori del presidente - due giorni fa su X aveva postato una foto dell'isola coperta dalla bandiera a stelle strisce con scritto: «Presto». L'ambasciatore danese (la Groenlandia, pur godendo di un suo governo, è territorio danese) a Washington ha replicato: «Con gli Usa siamo stretti alleati, ci aspettiamo il rispetto dell'integrità del regno di Danimarca; collaboriamo per la sicurezza comune nell'Artico».

