Venezuela il supertestimone che inchioda Maduro | chi è e cosa può dire
Nel contesto del processo contro Nicolás Maduro, il supertestimone potenzialmente più influente è Hugo Armando Carvajal Barrios, noto anche come
Il supertestimone chiave nel processo contro Nicolás Maduro potrebbe essere Hugo Armando Carvajal Barrios, noto come "El Pollo" o "Gallo Pinto", ex capo dell'intelligence militare venezuelana. Carvajal, un tempo fedelissimo di Hugo Chávez e inizialmente alleato di Maduro, ha rotto con quest'ultimo nel 2019, accusandolo di tradimento e sostenendo l'opposizione. Arrestato in Spagna nel 2021, è stato estradato negli Stati Uniti nel 2023 e, nel giugno 2025, si è dichiarato colpevole di accuse analoghe a quelle contestate a Maduro: narco-terrorismo, traffico di droga e uso di armi in attività criminali, reati che prevedono l'ergastolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Il supertestimone che può incastrare Maduro: chi è Hugo Armando Carvajal Barrios, l’ex spia di Caracas arrestata dagli Usa
Leggi anche: Venezuela, spunta un (possibile) supertestimone contro Maduro: chi è Hugo Carvajal, l’ex capo dell’intelligence
Il supertestimone che può incastrare Maduro: chi è Hugo Armando Carvajal Barrios, l’ex spia di Caracas arrestata dagli Usa - L'ex spia venezuelana cacciata da Maduro potrebbe diventare il supertestimone per gli USA contro l'ex presidente accusato di narcoterrorismo ... ilfattoquotidiano.it
Maduro in prigione tra i topi, oggi sarà davanti al giudice. E c'è un supertestimone - Nelle prime ore della sua detenzione negli Stati Uniti, Nicolás Maduro ha scoperto cosa significa passare da uomo più protetto del Venezuela a detenuto federale negli ... ilmattino.it
Maduro oggi in tribunale, parte il processo a New York: le accuse e gli imputati - Nicolas Maduro comparirà oggi in tribunale per il primo atto del processo a suo carico negli Stati Uniti. msn.com
Hugo Armando Carvajal Barrios, ex-capo dell’intelligence militare venezuelana, ha collaborato all’arresto di Maduro e sarà supertestimone dell’accusa - facebook.com facebook
GLI USA POTREBBERO AVERE UN SUPERTESTIMONE NEL PROCESSO CONTRO IL PRESIDENTE-DITTATORE VENEZUELANO, x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.