Il supertestimone chiave nel processo contro Nicolás Maduro potrebbe essere Hugo Armando Carvajal Barrios, noto come "El Pollo" o "Gallo Pinto", ex capo dell'intelligence militare venezuelana. Carvajal, un tempo fedelissimo di Hugo Chávez e inizialmente alleato di Maduro, ha rotto con quest'ultimo nel 2019, accusandolo di tradimento e sostenendo l'opposizione. Arrestato in Spagna nel 2021, è stato estradato negli Stati Uniti nel 2023 e, nel giugno 2025, si è dichiarato colpevole di accuse analoghe a quelle contestate a Maduro: narco-terrorismo, traffico di droga e uso di armi in attività criminali, reati che prevedono l'ergastolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Venezuela, il supertestimone che inchioda Maduro: chi è e cosa può dire

