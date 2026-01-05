Venezuela Il precedente | quando i nazisti rapirono Horty

Il Venezuela ha un passato travagliato, che richiama episodi storici come il rapimento di Miklós Horthy da parte dei nazisti nel 1944, per influenzare gli eventi politici. Tali eventi sottolineano come le tensioni e le manovre di potere abbiano spesso caratterizzato la storia di questa regione, evidenziando l’importanza di una comprensione accurata e obiettiva delle sue vicende passate e presenti.

Quanto avvenuto in Venezuela ha un precedente non eccessivamente edificante, quando i nazisti catturarono il reggente dell'Ungheria, l'ammiraglio Miklós Horthy, per vanificare l'armistizio che questi aveva siglato con l'Unione sovietica nell'ottobre del '44. Horty, fu catturato con un blitz ordinato da Hitler per ricondurre l'Ungheria sotto il proprio giogo e farle proseguire il conflitto. L'ammiraglio invitò i suoi a non resistere, ma ci fu ugualmente uno scontro a fuoco limitato. Poche vittime, Horty arrestato, l'Ungheria piegata. La differenza è che in Venezuela il governo chavista è rimasto in carica, guidato dalla vicepresidente Delcy Rodríguez.

