Venezuela il paradosso tra ricchezza petrolifera e povertà La partita delle grande potenzi globali è iniziata

Il Venezuela, con oltre 303 miliardi di barili di riserve di petrolio, detiene le più grandi riserve al mondo. Tuttavia, questa ricchezza non si traduce in benessere per la popolazione, evidenziando un paradosso tra risorse naturali e condizioni di vita. La sfida attuale riguarda le dinamiche geopolitiche e le influenze delle grandi potenze globali, che stanno entrando in gioco in questo complesso scenario.

Il Venezuela possiede più petrolio di qualsiasi altro Paese al mondo: oltre 303 miliardi di barili di riserve provate, secondo l'Opec e la compagnia petrolifera statale. Più dell'Arabia Saudita, più della Russia. Eppure questo dato, che dovrebbe garantire prosperità e stabilità, convive con una realtà drammatica fatta di blackout continui, supermercati vuoti e una moneta che perde valore giorno dopo giorno. È il grande paradosso venezuelano: un Paese immensamente ricco nel sottosuolo e profondamente impoverito in superficie. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il Venezuela non è stato dimenticato dal mondo.

