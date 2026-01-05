Venezuela il giurista | Aggressione illegittima senza precedenti giuridicamente un atto di guerra
Il Venezuela si trova al centro di una crisi senza precedenti, definita dal giurista Luigi Daniele come un’aggressione illegittima e, dal punto di vista giuridico, un atto di guerra. Questa situazione potrebbe avere conseguenze profonde sullo scenario internazionale, mettendo in discussione i principi fondamentali della democrazia e del diritto. Analizzare gli sviluppi attuali aiuta a comprendere le implicazioni di un conflitto che rischia di cambiare gli equilibri globali.
La guerra in Venezuela può cambiare per sempre lo scenario globale. L'analisi del professore Luigi Daniele: "Senza la proibizione della guerra di aggressione, la democrazia muore. Domani può accadere anche a noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
